Хабиб дал прогноз на победителя ЧМ-2026

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в интервью Al Arabiya English поделился прогнозом на ЧМ-2026.

– Кто твой фаворит ЧМ-2026?

– Думаю, победит Испания или Франция. На мой взгляд, эти две сборные – фавориты.

Возможно, еще Португалия, потому что у них очень хорошая молодая команда. Португалия может выиграть. Испания и Франция – это не мои любимые сборные, но я думаю, кто-то из них победит.