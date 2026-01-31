Введите ваш ник на сайте
Хабиб дал прогноз на победителя ЧМ-2026

Вчера, 21:54
5

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в интервью Al Arabiya English поделился прогнозом на ЧМ-2026.

– Кто твой фаворит ЧМ-2026?

– Думаю, победит Испания или Франция. На мой взгляд, эти две сборные – фавориты.

Возможно, еще Португалия, потому что у них очень хорошая молодая команда. Португалия может выиграть. Испания и Франция – это не мои любимые сборные, но я думаю, кто-то из них победит.

  • ЧМ-2026 стартует 11 июня.
  • Турнир примут США, Мексика и Канада.
  • Впервые в чемпионате мира поучаствуют 48 команд.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Испания Франция
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Psih86
1769891297
Ни какой Португалии, только Аргентина!!!
Ответить
САНЁК17
1769936327
Ни какой Франция или Испания, Португалия и Аргентина амбициозные команды
Ответить
Император 1
1769936367
Не согласен
Ответить
Император 1
1769936390
Давайте ещё лыжника спросим
Ответить
Император 1
1769936437
Надеюсь Англия или Германия, ну можно Япония, но у неё почти без шансов
Ответить
