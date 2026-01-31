Хабиб дал прогноз на победителя ЧМ-2026

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в интервью Al Arabiya English поделился прогнозом на ЧМ-2026.
– Кто твой фаворит ЧМ-2026?
– Думаю, победит Испания или Франция. На мой взгляд, эти две сборные – фавориты.
Возможно, еще Португалия, потому что у них очень хорошая молодая команда. Португалия может выиграть. Испания и Франция – это не мои любимые сборные, но я думаю, кто-то из них победит.
- ЧМ-2026 стартует 11 июня.
- Турнир примут США, Мексика и Канада.
- Впервые в чемпионате мира поучаствуют 48 команд.
Источник: Sport24