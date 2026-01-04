Колосков назвал условие для отмены ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Дональд Трамп может отменить ЧМ-2026, если у США попробуют отобрать право на проведение турнира.
Возможность введения санкций против Америки обсуждается на фоне военной операции в Венесуэле.
– Основания есть, но они этого не сделают.
– Почему?
– Они же с Израилем ничего не сделали, сколько бы не обращались другие федерации – так и здесь будет. В организацию чемпионата мира США уже вложили миллиарды.
Скорее всего, если предпримут попытку лишить их проведения, экстремальные санкции вынесут, Трамп пойдет и отменит мундиаль вообще, а ФИФА тогда обанкротится.
– Получается, слоган «спорт вне политики» окончательно утратил свою актуальность?
– Уже давно, как только началась инвентаризация олимпийского движения.
– Вы будете смотреть матчи чемпионата мира?
– Конечно, буду. Только пока не знаю, кто их будет транслировать.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.