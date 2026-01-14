В Европе призвали отнять ЧМ-2026 у США

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек недоволен агрессией США в отношении Венесуэлы.

Российские команды не участвуют в международных турнирах почти 4 года – с февраля 2022-го.

США 3 января нанесли ракетно-бомбовые удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро с женой.

Летом в США пройдет чемпионат мира.

«Я выступаю за лишение США чемпионата мира-2026. То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом.

Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это способствует легализации ее преступлений», – написал Гашек в соцсетях.