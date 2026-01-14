Введите ваш ник на сайте
В Европе призвали отнять ЧМ-2026 у США

Сегодня, 08:45
9

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек недоволен агрессией США в отношении Венесуэлы.

  • Российские команды не участвуют в международных турнирах почти 4 года – с февраля 2022-го.
  • США 3 января нанесли ракетно-бомбовые удары по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро с женой.
  • Летом в США пройдет чемпионат мира.

«Я выступаю за лишение США чемпионата мира-2026. То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом.

Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это способствует легализации ее преступлений», – написал Гашек в соцсетях.

Еще по теме:
Кавазашвили раскритиковал Трампа: «Наглый американец, который творит, что ему вздумается» 20
Колосков назвал условие для отмены ЧМ-2026 21
ЧМ-2026 посоветовали отменить 5
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира США. МЛС США
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аид666
1768371107
ну это же ДРУГОЕ....
Ответить
рылы
1768373594
Месяц назад Трамп получил Премию Мира, и тут же доказал, что абсолютно заслуженно.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1768375113
ВША это страна террорист номер 1. Гыгыгы
Ответить
R_a_i_n
1768375932
Наивный чешский Гашек)
Ответить
...уефан
1768376629
...пей пиво, не отвлекайся...
Ответить
Ollegator
1768378761
А что такое?) А когда по Ирану долбали он чёт молчал)
Ответить
subbotaspartak
1768384034
Гашек это Европа?...
Ответить
