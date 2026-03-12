Игрок «Спартака» хочет попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Александр Саму, агент вингера «Спартака» Маркиньоса рассказал о желании игрока попасть в состав сборной Бразилии на чемпионат мира.
«Для Маркиньоса мечта и цель попасть в сборную Бразилии на ЧМ-2026, он будет стараться и работать для этого», – сказал Саму.
Согласно данным сайта SofaScore, Маркиньос стал лучшим игроком среди бразильских футболистов в европейских чемпионатах по итогам матчей минувшего уик-энда, получив оценку 8,5.
- 26-летний бразилец в этом сезоне провел за «Спартак» 23 матча, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
- Маркиньос никогда не играл за сборную.
