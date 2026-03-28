Форвард Аргентины порвал «кресты» и пропустит ЧМ-2026

Нападающий «Страсбура» и сборной Аргентины Хоакин Паничелли получил разрыв передней крестообразной связки и пропустит чемпионат мира-2026.

Сборная Аргентины сообщила, что обследования подтвердили разрыв передней крестообразной связки правого колена у 23-летнего игрока, и он выбыл до конца сезона.

«Обследования, проведенные у нападающего Хоакина Паничелли, подтвердили разрыв передней крестообразной связки правого колена... Держись, Хоако! Мы с тобой», – говорится в медицинском отчете, опубликованном в пятницу на странице сборной Аргентины в социальных сетях.

Футболисту потребуется операция, и, как ожидается, он пропустит от шести до восьми месяцев.