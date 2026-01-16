Милонов посоветовал россиянам не ехать на ЧМ-2026 в США: «Там могут убить или изнасиловать»

Депутат Госдумы России Виталий Милонов отреагировал на решение властей США приостановить выдачу виз гражданам РФ.

«Ущербные пендосы, мракобесы не берут пример с России, как надо организовывать чемпионат мира. А мы – современные красавчики. Тут очевидно, что у них всe идeт через одно место. Они не соблюдают обязательства, они выступают против красоты и равенства в спорте.

Это же Трамп. Он выступает всегда, чтобы зарабатывать на всех. Я бы нормальным людям установил красный уровень опасности нахождения в США.

Во-первых, там могут убить или изнасиловать. Во-вторых, там бандитизм, бичи и наркоманы ходят по улицам. Я рад, что этим жестом США признают своe поражение в борьбе с уличной преступностью. И представителям лучших стран не рекомендуют находиться у них на улицах.

Обидно это признавать, но они это сделали. Немцы и французы едут, но им не привыкать, когда их насиловать будут. Туда вообще ездить не надо, это чумной остров сейчас, можно что-то подхватить», – заявил Милонов.