Милонов посоветовал россиянам не ехать на ЧМ-2026 в США: «Там могут убить или изнасиловать»

Сегодня, 17:43
23

Депутат Госдумы России Виталий Милонов отреагировал на решение властей США приостановить выдачу виз гражданам РФ.

«Ущербные пендосы, мракобесы не берут пример с России, как надо организовывать чемпионат мира. А мы – современные красавчики. Тут очевидно, что у них всe идeт через одно место. Они не соблюдают обязательства, они выступают против красоты и равенства в спорте.

Это же Трамп. Он выступает всегда, чтобы зарабатывать на всех. Я бы нормальным людям установил красный уровень опасности нахождения в США.

Во-первых, там могут убить или изнасиловать. Во-вторых, там бандитизм, бичи и наркоманы ходят по улицам. Я рад, что этим жестом США признают своe поражение в борьбе с уличной преступностью. И представителям лучших стран не рекомендуют находиться у них на улицах.

Обидно это признавать, но они это сделали. Немцы и французы едут, но им не привыкать, когда их насиловать будут. Туда вообще ездить не надо, это чумной остров сейчас, можно что-то подхватить», – заявил Милонов.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Источник: Legalbet
Чемпионат мира
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
опус 2
1768576790
Самая большая нация в мире, это нация идиотов
Ответить
Цугундeр
1768576838
))) Ты с Шушарами перепутал, расстегай рыжий!))
Ответить
СильныйМозг
1768577258
Ущербные пендосы, мракобесы, бичи, наркоманы и у нас таких полно, это болельщики спартака.
Ответить
Айболид
1768577366
может ли неоднократно изнасилованный объедкин ,считать себе завсегдатаем сышиа ?
Ответить
...уефан
1768577849
...если в этот текст десяток раз вставить слово "с**а", то это вполне готовый спич для Гарика Харламова...
Ответить
edw7777
1768577890
Милонов - это позор нации. Что с него взять?!
Ответить
Povedkin
1768578239
Во-первых, там могут убить или изнасиловать======== Другое дело Россия. Там в 2024 -убийств всего лишь 6732 случаев. А изнасилований нет вообще (потому что в МВД не дают информацию). Не надо ехать в США. И в Гейропу не надо ехать...Вот какого куя семаки, аршавины и прочие радимовы по Гейропе разъезжают? И это в то время когда Россия воюет с Натой .А патриарх объявил эту войну священной.
Ответить
zra78
1768578838
И в чём он не прав
Ответить
Айболид
1768580065
Главное первым лицам нефтедобывающих государств ,держаться подальше от этих звёздно-полосатых гопников .
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1768580836
Рыжий после старого Н.Г., ещё не протрезвел
Ответить
