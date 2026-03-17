Анчелотти ответил, есть ли шансы у Неймара сыграть на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал отсутствие нападающего «Сантоса» Неймара в заявке национальной команды на мартовские товарищеские матчи.
- 26 марта бразильцы сыграют с Францией, а 31 марта – с Хорватией.
- Неймар не вызывается в сборную с осени 2023 года.
«Неймар может поехать на чемпионат мира, если будет в форме на сто процентов.
Почему я не вызвал Неймара сейчас? Потому что он не в стопроцентной форме, а ведь нам нужны именно такие игроки.
Неймар должен продолжать работать, играть, демонстрировать свои качества и поддерживать хорошую физическую форму», – сказал Анчелотти.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.
Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде