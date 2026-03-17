Анчелотти ответил, есть ли шансы у Неймара сыграть на ЧМ-2026

17 марта, 00:35
1

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал отсутствие нападающего «Сантоса» Неймара в заявке национальной команды на мартовские товарищеские матчи.

  • 26 марта бразильцы сыграют с Францией, а 31 марта – с Хорватией.
  • Неймар не вызывается в сборную с осени 2023 года.

«Неймар может поехать на чемпионат мира, если будет в форме на сто процентов.

Почему я не вызвал Неймара сейчас? Потому что он не в стопроцентной форме, а ведь нам нужны именно такие игроки.

Неймар должен продолжать работать, играть, демонстрировать свои качества и поддерживать хорошую физическую форму», – сказал Анчелотти.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Бразилия сыграет на групповом этапе с Марокко, Гаити и Шотландией.

Источник: твиттер журналиста Вене Касагранде
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Бразилия Сантос Неймар Анчелотти Карло
Комментарии (1)
Good_win_ФКСМ
1773728446
не возьмет Анчелотти Неймара, это уже давно понятно. хотя, это могла бы быть лебединая его песня - последний шанс на чемпионство
