ФИФА предрекли крах

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров считает, что ФИФА находится на пути к развалу.
«Мне кажется, ФИФА в нынешнем виде долго не просуществует и, быть может, развалится.
Слишком много инцидентов. Взять хотя бы эту неделю. Власти Габона распустили сборную, за это автоматически следуют санкции: за политическое вмешательство в футбол федерацию страны должны лишить членства в ФИФА.
Мне кажется, у международного футбола всe больше разных затыков, в основном геополитических. А большие инвесторы будут вполне довольны разными суперлигами, национальными и международными. Большие политики могут развалить ФИФА, пуркуа па. Стала же ООН абсолютно бесполезной организацией, и ФИФА тоже сможет», – написал Бодров.
- ФИФА 121 год.
- В организацию входит 211 стран.
- Возглавляет ФИФА швейцарец Джанни Инфантино.
Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова