ФИФА предрекли крах

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров считает, что ФИФА находится на пути к развалу.

«Мне кажется, ФИФА в нынешнем виде долго не просуществует и, быть может, развалится.

Слишком много инцидентов. Взять хотя бы эту неделю. Власти Габона распустили сборную, за это автоматически следуют санкции: за политическое вмешательство в футбол федерацию страны должны лишить членства в ФИФА.

Мне кажется, у международного футбола всe больше разных затыков, в основном геополитических. А большие инвесторы будут вполне довольны разными суперлигами, национальными и международными. Большие политики могут развалить ФИФА, пуркуа па. Стала же ООН абсолютно бесполезной организацией, и ФИФА тоже сможет», – написал Бодров.