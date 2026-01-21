Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Позиция Франции по возможному бойкоту ЧМ-2026

21 января, 13:17
5

Министр спорта Франции Марина Феррари дала понять, что страна пока не намерена бойкотировать ЧМ-2026.

«Пока наше министерство не намерено бойкотировать такое крупное соревнование. Однако я не делаю прогнозов на будущее.

Я настаиваю, что нужно отделять спорт от политики. Чемпионат мира – чрезвычайно важное событие для любителей спорта», – сказал Феррари.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа 17
«Реал» рассчитывает вернуть Зидана, перехватив его у сборной Франции 2
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
Источник: RMC Sport
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Франция
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1768991758
.."Я настаиваю, что нужно отделять спорт от политики.") Отделяй и властвуй, Маринка!)
Ответить
Max-Min-vkontakte
1768992522
"цивилизованный" запад всегда действует по этому принципу. Но это не точно..
Ответить
evgevg13
1768994762
двуличный, лживый слизняк
Ответить
Главные новости
Карседо прокомментировал ничью в дебютном матче во главе «Спартака»
20:10
«Зенит» объявил о продаже Кассьерры
20:02
5
Михайличенко прокомментировал избиение сантехника в Киеве
19:55
8
Товарищеский матч. «Динамо» победило команду Слуцкого в серии пенальти
19:38
5
«Спартак» сыграл вничью в дебютном матче Карседо
19:30
1
Лучший футболист СССР 1988 года избил сантехника в Киеве
19:19
12
Морено ответил на претензии, что он тренировал «Сочи» с помощью ChatGPT
19:10
1
«Ахмат» ведет переговоры о трансфере игрока сборной России
18:46
1
Халк озвучил «Актобе» требования по зарплате
18:39
2
Канчельскис назвал самого успешного российского футболиста в Европе
18:27
1
Все новости
Все новости
Позиция Франции по возможному бойкоту ЧМ-2026
21 января
5
Мнение Губерниева насчет готовящегося бойкота ЧМ-2026
21 января
2
⚡️ В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026
20 января
72
Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа
20 января
18
Трамп использует ЧМ-2026, чтобы заявить о первом в истории контакте с инопланетянами
19 января
16
В Германии допускают бойкот ЧМ-2026 из-за притязаний Трампа на Гренландию
16 января
15
Милонов посоветовал россиянам не ехать на ЧМ-2026 в США: «Там могут убить или изнасиловать»
16 января
45
В Европе призвали отнять ЧМ-2026 у США
14 января
15
Кавазашвили раскритиковал Трампа: «Наглый американец, который творит, что ему вздумается»
9 января
20
Колосков назвал условие для отмены ЧМ-2026
4 января
22
ЧМ-2026 посоветовали отменить
3 января
5
ФИФА предрекли крах
3 января
6
Непомнящий ответил, повлияет ли атака США на Венесуэлу на проведение ЧМ-2026
3 января
8
Болельщики по всему миру призывают лишить США ЧМ-2026
3 января
33
Колосков объяснил, почему ФИФА никак не накажет США за атаку на Венесуэлу
3 января
10
ВидеоАфриканский пророк заявил, что ЧМ-2026 может не состояться
3 января
5
Колосков оценил вероятность переноса ЧМ-2026 из США на фоне атаки на Венесуэлу
3 января
13
ФИФА призвали лишить США ЧМ-2026 на фоне атаки на Венесуэлу
3 января
28
Пономарев жестко раскритиковал формат ЧМ-2026: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо?»
2 января
5
Гасилин предположил, как Россия выступила бы на ЧМ-2026
2025.12.26 19:19
Глава иранского футбола высказался о том, что команде придется провести матч в честь ЛГБТ*
2025.12.25 21:08
12
Овчинников назвал условие для участия России в ЧМ-2026
2025.12.22 20:50
Неймар пообещал забить в финале ЧМ-2026
2025.12.21 13:39
Белый дом давал ФИФА указания, как должна выглядеть Премия мира для Трампа
2025.12.19 22:55
5
Колосков сказал, могут ли российские команды вернуться на турниры в 2026 году
2025.12.18 09:34
1
Фигу назвал четырех фаворитов ЧМ-2026
2025.12.15 21:35
Болельщики назвали «грабительскими» цены на билеты на ЧМ-2026
2025.12.14 21:55
4
Анчелотти предложат новый контракт со сборной Бразилии
2025.12.13 18:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 