Позиция Франции по возможному бойкоту ЧМ-2026

Министр спорта Франции Марина Феррари дала понять, что страна пока не намерена бойкотировать ЧМ-2026.

«Пока наше министерство не намерено бойкотировать такое крупное соревнование. Однако я не делаю прогнозов на будущее.

Я настаиваю, что нужно отделять спорт от политики. Чемпионат мира – чрезвычайно важное событие для любителей спорта», – сказал Феррари.