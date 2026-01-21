Позиция Франции по возможному бойкоту ЧМ-2026

Министр спорта Франции Марина Феррари дала понять, что страна пока не намерена бойкотировать ЧМ-2026.
«Пока наше министерство не намерено бойкотировать такое крупное соревнование. Однако я не делаю прогнозов на будущее.
Я настаиваю, что нужно отделять спорт от политики. Чемпионат мира – чрезвычайно важное событие для любителей спорта», – сказал Феррари.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
Источник: RMC Sport