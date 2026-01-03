ЧМ-2026 посоветовали отменить

Главный редактор «РБ Спорт» Андрей Бодров прокомментировал агрессию США против Венесуэлы.

«США поочередно похитят и сожрут всех соседей и открыто об этих планах сообщают. Отменять надо чемпионат мира ко всем чертям, там небезопасно», – написал Бодров.