Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил атаку США на Венесуэлу в контексте футбола.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о том, чтобы все планы национальной обороны были реализованы в связи с атакой со стороны США.

Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп в декабре получил от ФИФА Премию мира.

«Джанни Инфантино влюблен в Дональда Трампа. Он души в нем не чает и готов все простить. Он ему как родной отец.

Уверен, что никакой отмены чемпионата мира в США не будет – все состоится. Они сильны только против нас и белорусов. Это политика двойных стандартов», – сказал Колосков.