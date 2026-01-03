Болельщики по всему миру призывают лишить США ЧМ-2026

Футбольные болельщики по всему миру реагируют на агрессию США против Венесуэлы.
Они призывают к обширному бойкоту чемпионата мира-2026, а также к исключению США из числа стран-хозяек турнира.
Болельщики также задаются вопросом, почему СВО стала причиной отстранения России, а военные действия в Венесуэле никак не повлияли на позиции США в мировом спорте.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о том, чтобы все планы национальной обороны были реализованы в связи с атакой со стороны США.
- Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.
- Президент США Дональд Трамп в декабре получил от ФИФА Премию мира.
Источник: телеграм-канал Sport Baza