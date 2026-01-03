Футбольные болельщики по всему миру реагируют на агрессию США против Венесуэлы.

Они призывают к обширному бойкоту чемпионата мира-2026, а также к исключению США из числа стран-хозяек турнира.

Болельщики также задаются вопросом, почему СВО стала причиной отстранения России, а военные действия в Венесуэле никак не повлияли на позиции США в мировом спорте.