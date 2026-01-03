Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об атаке США на Венесуэлу в контексте футбола.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о том, чтобы все планы национальной обороны были реализованы в связи с атакой со стороны США.

Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп в декабре получил от ФИФА Премию мира.

«ФИФА никак на это не отреагирует. Там была и остаeтся политика двойных стандартов. Израилю и США всe можно, а нам нельзя даже защищать свои границы.

Ничего не изменится, надеяться не на что. Никаких санкций в отношении США не последует. 100-процентная политика двойных стандартов», – сказал Колосков.