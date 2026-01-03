Введите ваш ник на сайте
  • Колосков оценил вероятность переноса ЧМ-2026 из США на фоне атаки на Венесуэлу

Колосков оценил вероятность переноса ЧМ-2026 из США на фоне атаки на Венесуэлу

3 января, 13:51
12

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об атаке США на Венесуэлу в контексте футбола.

  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о том, чтобы все планы национальной обороны были реализованы в связи с атакой со стороны США.
  • Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.
  • Президент США Дональд Трамп в декабре получил от ФИФА Премию мира.

«ФИФА никак на это не отреагирует. Там была и остаeтся политика двойных стандартов. Израилю и США всe можно, а нам нельзя даже защищать свои границы.

Ничего не изменится, надеяться не на что. Никаких санкций в отношении США не последует. 100-процентная политика двойных стандартов», – сказал Колосков.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира США. МЛС США
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Император 1
1767437654
Это точно
Ответить
boris63
1767438181
Всё правильно сказал, цирка не будет.
Ответить
Айболид
1767438839
Ну да ,этожи другое . объедкин прихватив вазелин ,отбыл за новыми методичками .
Ответить
Povedkin
1767439090
«ФИФА никак на это не отреагирует-====== Ну так США не прихватывали четыре области и полуостров чужой земли.
Ответить
Интерес
1767439186
"Вероятность"? Большой ноль с болтом(с левой резьбой).
Ответить
ScarlettOgusania
1767440841
очень не хватает комментариев легендарного "ястреба", Дмитрия Анатольевича...)
Ответить
Император Бомжей
1767442169
Может вы еще скажите, что Макдак или Apple должны уйти из США)))
Ответить
Spartak_forv@
1767447344
Да не будет шума,они за несколько часов снесли их режим, Мадуро свои же продали
Ответить
