Слуцкий – о своей благотворительности: «Что в этом особенного?»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий на ютуб-канале «За деньги» прокомментировал свои благотворительные поступки.

– Вы прислали деньги на помощь Отару Кушанашвили – сумма не помещалась на экране телефона. Насколько часто вы совершаете такие действия? Насколько в вас это заложено природой? При этом имея футбольную школу, где деньги тоже важны.

– Знаете, до школы я вообще сотрудничал с несколькими благотворительными фондами. И когда ты знаешь хорошо благотворительный фонд, людей, тебе просто присылали ребенка, которому нужно сделать операцию. Ты перечисляешь деньги непосредственно в саму клинику, которая будет делать операцию. Это было вообще на очень частой основе.

Когда появилась школа, мне кажется, моя благотворительная миссия заключается, прежде всего, в школе. Но все равно! Вот только сейчас ехал к вам – в волгоградской маленькой школе перегорел бойлер, дети сидят в холоде. А мы когда-то арендовали это поле, когда у нас в Волгограде не было своего стадиона. Отправил им деньги на этот бойлер.

На мой взгляд, в этом вообще нет ничего такого. Ну, а что в этом такого особенного?