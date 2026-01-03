Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил атаку США на Венесуэлу в контексте футбола.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о том, чтобы все планы национальной обороны были реализованы в связи с атакой со стороны США.

Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.

Президент США Дональд Трамп в декабре получил от ФИФА Премию мира.

– Может ли ФИФА лишить США права проведения чемпионата мира?

– Это никак не повлияет на проведение чемпионата мира. ФИФА – игрушка в руках Дональда Трампа. Наши спортсмены – это одно, их – другое.