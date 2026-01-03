Непомнящий ответил, повлияет ли атака США на Венесуэлу на проведение ЧМ-2026

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий оценил атаку США на Венесуэлу в контексте футбола.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о том, чтобы все планы национальной обороны были реализованы в связи с атакой со стороны США.
- Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.
- Президент США Дональд Трамп в декабре получил от ФИФА Премию мира.
– Может ли ФИФА лишить США права проведения чемпионата мира?
– Это никак не повлияет на проведение чемпионата мира. ФИФА – игрушка в руках Дональда Трампа. Наши спортсмены – это одно, их – другое.
Источник: «Матч ТВ»