ФИФА призвали лишить США ЧМ-2026 на фоне атаки на Венесуэлу

Журналист «Известий» Алексей Фомин отреагировал на вооруженную атаку США на Венесуэлу.
«Ну что, ФИФА! Будем отбирать у США чемпионат мира? Как там МОК? Скоро отстранит американских спортсменов от Олимпиады в Италии? Уже начали разработку критериев допуска в нейтральном статусе и проверку на предмет участия в митингах трампистов?
Хоккеисты, ездившие в Белый дом с Кубком Стэнли, по какой классификации проходят?» – написал Фомин.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о том, чтобы все планы национальной обороны были реализованы в связи с атакой со стороны США.
- Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.
- Президент США Дональд Трамп в декабре получил от ФИФА Премию мира.
Источник: телеграм-канал Алексея Фомина