ФИФА призвали лишить США ЧМ-2026 на фоне атаки на Венесуэлу

3 января, 10:46
28

Журналист «Известий» Алексей Фомин отреагировал на вооруженную атаку США на Венесуэлу.

«Ну что, ФИФА! Будем отбирать у США чемпионат мира? Как там МОК? Скоро отстранит американских спортсменов от Олимпиады в Италии? Уже начали разработку критериев допуска в нейтральном статусе и проверку на предмет участия в митингах трампистов?

Хоккеисты, ездившие в Белый дом с Кубком Стэнли, по какой классификации проходят?» – написал Фомин.

  • Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился о том, чтобы все планы национальной обороны были реализованы в связи с атакой со стороны США.
  • Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения.
  • Президент США Дональд Трамп в декабре получил от ФИФА Премию мира.

Источник: телеграм-канал Алексея Фомина
Чемпионат мира США. МЛС США
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1767432953
Так же ждём заявления европейских сборных об отказах играть с пиндосами!!!
Ответить
bset
1767434214
Так все, боевые действия закончились. Как и наши закончатся, так нас сразу вернут))
Ответить
Povedkin
1767434235
Да уж..трампец Мадуро пришел. Трамп союзников деда гасит.Иран бомбанул, Венесуэлу прижал.А дед ничем союзникам помочь не может.Ну только как Башару Асаду----спрятаться на Рублевке.Гы гы
Ответить
Красногорск_Фан
1767434461
Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Сказал и в темный лес Мадуро поволок (с)
Ответить
Skull_Boy
1767436807
Вроде взрослый, но тупой
Ответить
boris63
1767437284
Цирка не будет.
Ответить
k611
1767437813
Ничего США не будет, это же не Россия...
Ответить
ScarlettOgusania
1767438476
Трамп самый "миролюбивый" политик, развязавший войну в шести странах мира только за время своего пребывания у власти, безусловно "достоин" Нобелевской премии мира: Сомали, Иран,Йемен, Сирия, Нигерия и Венесуэла "не против"... кто же в условиях "выражения осуждения и озабоченности" будет отбирать ЧМ-26, даже санкции не введёт никто...
Ответить
rash1959
1767442471
Так и заглавляйте, что не "ФИФА призвали...", а какой х с горы "журналистик Фомин.."
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1767446992
Так как Ухо возглавляет оргкомитет Мундиаля, то гипотетически этот Мундиаль вообще может не завершиться ))
Ответить
