«Реал» отказался от самого дорогого трансфера в истории футбола

«Реал» не продал Винисиуса Жуниора в саудовский клуб.

Мадридскому клубу на прошлых выходных предложили за игрока 200 миллионов фунтов (230 млн евро).

«Реал» ответил отказом, не желая терять бразильца посреди сезона.

Если бы трансфер состоялся, то стал бы самым дорогим в истории футбола. Рекорд держится с 2017 года, когда «ПСЖ» выкупил Неймара у «Барселоны» за 222 млн евро.