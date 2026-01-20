Семшов отреагировал на саботаж Вендела в «Зените»

Игорь Семшов оценил ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

Бразилец не приехал вовремя на первый сбор команды.

Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Безусловно, опоздание на сборы не красит самого Вендела и рушит дисциплину внутри команды. Но тут нужно разобраться, может, Семак дал добро приехать позже. Если нет, то бразилец заплатит штраф.

Всe равно мы понимаем, что он топ-футболист и сможет набрать форму за короткий срок. Плюс сейчас Вендел – основополагающее звено в «Зените», от которого много зависит.

Думаю, что серьeзный разговор будет у Вендела не только с главным тренером, но и с руководством клуба. Не зря же говорят, что дисциплина бьeт класс, даже если команда мастеровитая.

Мы видим сейчас ситуацию в «Реале», где есть нарушение дисциплины, субординации, и результаты ухудшились. Поэтому, конечно, главному тренеру всегда хочется, чтобы всe было гладко и профессионально.

Увеличить штрафы – не выход. Есть футболисты, которым не так сложно заплатить, и тогда они будут приезжать на сбор когда захотят.

Тут нужно в первую очередь думать о коллективе, о самих игроках. Ребята смотрят на всe это, могут также начать нарушать дисциплину и платить штрафы – тогда будет бардак», – сказал Семшов.