Семшов отреагировал на саботаж Вендела в «Зените»

20 января, 15:00
4

Игорь Семшов оценил ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

  • Бразилец не приехал вовремя на первый сбор команды.
  • Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Безусловно, опоздание на сборы не красит самого Вендела и рушит дисциплину внутри команды. Но тут нужно разобраться, может, Семак дал добро приехать позже. Если нет, то бразилец заплатит штраф.

Всe равно мы понимаем, что он топ-футболист и сможет набрать форму за короткий срок. Плюс сейчас Вендел – основополагающее звено в «Зените», от которого много зависит.

Думаю, что серьeзный разговор будет у Вендела не только с главным тренером, но и с руководством клуба. Не зря же говорят, что дисциплина бьeт класс, даже если команда мастеровитая.

Мы видим сейчас ситуацию в «Реале», где есть нарушение дисциплины, субординации, и результаты ухудшились. Поэтому, конечно, главному тренеру всегда хочется, чтобы всe было гладко и профессионально.

Увеличить штрафы – не выход. Есть футболисты, которым не так сложно заплатить, и тогда они будут приезжать на сбор когда захотят.

Тут нужно в первую очередь думать о коллективе, о самих игроках. Ребята смотрят на всe это, могут также начать нарушать дисциплину и платить штрафы – тогда будет бардак», – сказал Семшов.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Семшов Игорь
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1768912159
физрук не рулит бразилами
Ответить
рылы
1768912730
да все уже привыкли, что вендел косит от сборов. клубу пофиг, потому что знают, что он сразу начнёт играть на своём уровне, когда вернётся.
Ответить
jabba-the-hat
1768913528
Если как в Реале, то мы согласны! Но чтобы не только бардак, но и игра))))))))))
Ответить
