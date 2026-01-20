Гвардиола объяснил сенсационное поражение «Манчестер Сити» в Норвегии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги проигранного матча с «Буде-Глимт».

Команды встречались в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Норвежцы дома победили со счетом 3:1.

«Этот соперник очень хорош. Поздравляю их. В прошлом сезоне они играли в полуфинале Лиги Европы, это еще свежо в памяти.

«Буде» хорошо организован, они выдавливают вас на фланги, а в нашей команде сегодня не было футболистов, способных обыгрывать один на один и создавать моменты.

Многим игрокам «Сити» нужно прибавлять, судя по тому, как они боролись при игре 10 на 11. Нам нужно срочно изменить ситуацию.

Я не согласен, что футболисты действовали отрешенно. У меня не было ощущения, что команда мыслями была в другом месте», – сказал Гвардиола.