Кафанов оценил игру Сафонова против «Атлетика» в ЛЧ

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0).

Сафонов провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.

Оба – на ноль.

Парижане набрали на общем этапе 13 очков после 6 туров и гарантировали себе попадание в плей-офф.

«Матвей очень порадовал всех болельщиков футбола своей игрой в матче «ПСЖ» с «Ренном». Это игра, которой мы так долго ждали. Дождались. А Сафонов сыграл так, будто не было этого большого перерыва без практики. Ни в одном эпизоде не было заметно, что он волновался или сомневался. Матвей играл очень уверенно. Несмотря на пять забитых мячей, его заслуга в победе «ПСЖ» немала.

Теперь шансы Сафонова на место в основе очень большие. Надеюсь, после этой игры тренерский штаб «ПСЖ» доверит Матвею место основного вратаря в следующем матче», – сказал Кафанов.