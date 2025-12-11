Введите ваш ник на сайте
Кафанов оценил игру Сафонова против «Атлетика» в ЛЧ

Сегодня, 20:42

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче Лиги чемпионов против «Атлетика» (0:0).

  • Сафонов провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.
  • Оба – на ноль.
  • Парижане набрали на общем этапе 13 очков после 6 туров и гарантировали себе попадание в плей-офф.

«Матвей очень порадовал всех болельщиков футбола своей игрой в матче «ПСЖ» с «Ренном». Это игра, которой мы так долго ждали. Дождались. А Сафонов сыграл так, будто не было этого большого перерыва без практики. Ни в одном эпизоде не было заметно, что он волновался или сомневался. Матвей играл очень уверенно. Несмотря на пять забитых мячей, его заслуга в победе «ПСЖ» немала.

Теперь шансы Сафонова на место в основе очень большие. Надеюсь, после этой игры тренерский штаб «ПСЖ» доверит Матвею место основного вратаря в следующем матче», – сказал Кафанов.

Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Кафанов Виталий
