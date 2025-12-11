Автобус «ПСЖ» закидали камнями после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» в Бильбао (0:0).
Это случилось ночью возле отеля, где останавливалась парижская команда. Во время происшествия в автобусе никого не было.
На кузове автобуса были обнаружены по крайней мере два повреждения. Утром в «ПСЖ» решили найти другой способ добраться до аэропорта. В итоге команда уехала на другом автобусе.
Это не первый инцидент, случившийся с французской командой во время поездки. Ее самолет ранее совершил жесткую посадку в Бильбао.
В день матча вокруг стадиона «Сан Мамес» также были усилены меры безопасности – между болельщиками парижан и «Атлетика» сохраняется вражда из-за столкновений фанатов команд в 2011 году.
- Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел полный матч, который стал для него 2-м в этом сезоне.
- Парижане занимают на общем этапе 3-е место с 13 очками после 6 игр. Команда гарантировала себе участие в плей-офф. «Атлетик» занимает 28-ю позицию с 5 баллами.
Источник: RMC Sport