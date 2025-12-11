Автобус «ПСЖ» закидали камнями после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» в Бильбао (0:0).

Это случилось ночью возле отеля, где останавливалась парижская команда. Во время происшествия в автобусе никого не было.

На кузове автобуса были обнаружены по крайней мере два повреждения. Утром в «ПСЖ» решили найти другой способ добраться до аэропорта. В итоге команда уехала на другом автобусе.

Это не первый инцидент, случившийся с французской командой во время поездки. Ее самолет ранее совершил жесткую посадку в Бильбао.

В день матча вокруг стадиона «Сан Мамес» также были усилены меры безопасности – между болельщиками парижан и «Атлетика» сохраняется вражда из-за столкновений фанатов команд в 2011 году.