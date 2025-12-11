L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 6 из 10 от L’Equipe по итогам гостевого матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0).
Лучшим в составе парижан издание признало Варрена Заира-Эмери, который получил 7 баллов.
Помимо Сафонова, по 6 баллов получили Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Фабиан Руис.
5 заработали Маркиньос, Жоау Невеш, Брэдли Барколя, Хвича Кварацхелия. Худшая оценка у Сенни Маюлу – 4.
- Сафонов провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.
- Парижане набрали на общем этапе 13 очков после 6 туров и гарантировали себе попадание в плей-офф.
Источник: L'Equipe