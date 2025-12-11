Введите ваш ник на сайте
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»

Сегодня, 09:38

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку 6 из 10 от L’Equipe по итогам гостевого матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0).

Лучшим в составе парижан издание признало Варрена Заира-Эмери, который получил 7 баллов.

Помимо Сафонова, по 6 баллов получили Вильям Пачо, Нуну Мендеш, Витинья, Фабиан Руис.

5 заработали Маркиньос, Жоау Невеш, Брэдли Барколя, Хвича Кварацхелия. Худшая оценка у Сенни Маюлу – 4.

  • Сафонов провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.
  • Парижане набрали на общем этапе 13 очков после 6 туров и гарантировали себе попадание в плей-офф.

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ Атлетик Сафонов Матвей
