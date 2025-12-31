В Испании определили лучшего россиянина в истории Примеры

Журналист испанского издания Marca Оскар Бадальо назвал лучшего россиянина в истории Примеры.

– Вы уже упомянули Карпина и Хохлова, которые играли в «Сосьедаде». В Испании выступали и другие российские футболисты. Например, Александр Мостовой. Помните его?

– Конечно! Мостовой и Карпин были одними из лучших игроков Ла Лиги в то время. Вот это были настоящие российские звезды – талантливые, качественные, с характером – они были очень хороши! Захаряну не хватает такого характера, как у Карпина и Мостового.

– Для вас Карпин – лучший российский футболист, выступавший в Ла Лиге?

– Да, однозначно. Мостовой тоже был очень хорош, но Карпин был звездой во всех командах, в которых играл. Он провел в Испании 11 лет, сыграл 384 матча в Ла Лиге – великолепный результат. Карпин – один из самых волевых игроков в истории «Сосьедада», настояший боец.