Орлов прокомментировал обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА.

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к «армейцам».

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

«Мне кажется, обе команды от такого обмена выиграют. Лусиано в последнее время мало играл – прежде всего из-за лимита. Семак вынужден был ставить Соболева, который явно уступает в индивидуальном мастерстве Гонду. И аргентинец как-то погас. Переход в ЦСКА станет для него новым вызовом.

А наш замечательный защитник станет находкой для «Зенита». Он ведь ещe и забивать на стандартах умеет. Для «Зенита», против которого большинство соперников играет низким блоком, это ценное качество. Почему-то бытует мнение, что Дивеев часто травмируется, но на самом деле он почти во всех матчах за ЦСКА играл, и играл здорово! Данные у него хорошие, а насчeт здоровья всe проверить можно. У футболиста есть медицинская карта. То, что Игорь сейчас нужен «Зениту», у меня не вызывает сомнений», – сказал Орлов.