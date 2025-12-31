Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Орлов прокомментировал обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА

Сегодня, 12:15
2

Комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем обмене игроками между «Зенитом» и ЦСКА.

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

  • Зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к «армейцам».
  • 26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
  • 24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

«Мне кажется, обе команды от такого обмена выиграют. Лусиано в последнее время мало играл – прежде всего из-за лимита. Семак вынужден был ставить Соболева, который явно уступает в индивидуальном мастерстве Гонду. И аргентинец как-то погас. Переход в ЦСКА станет для него новым вызовом.

А наш замечательный защитник станет находкой для «Зенита». Он ведь ещe и забивать на стандартах умеет. Для «Зенита», против которого большинство соперников играет низким блоком, это ценное качество. Почему-то бытует мнение, что Дивеев часто травмируется, но на самом деле он почти во всех матчах за ЦСКА играл, и играл здорово! Данные у него хорошие, а насчeт здоровья всe проверить можно. У футболиста есть медицинская карта. То, что Игорь сейчас нужен «Зениту», у меня не вызывает сомнений», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано Орлов Геннадий
Комментарии (2)
БАЗАРА НЕТ
1767174053
Семак с тимошщуком уже порядком задолбали! Покупают хороших футболистов, те начинают играть классно и потом что то не так идёт ...!!! Может тренеров Зенита отдать в какие нибудь Химки на просветление мозгов
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1767174121
Круговой с Лусиано дадут вам по мозгам бестолковым!!
Ответить
