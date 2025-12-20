«Очень прискорбно»: Кавазашвили – о ситуации с Сафоновым

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

У россиянина выявлен перелом левой кисти.

Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Во-первых, сейчас будет много небылиц вокруг этого события. Если бы у Матвея был перелом кисти еще во время игры, он бы никак не смог доиграть. Вы знаете, сколько килограммов весит сильный удар по мячу? До 600 кг. Невозможно, чтобы он доигрывал с такой травмой.

Но сам факт травмы – это очень плохо. Без игровой практики вратарь в основном составе играть не может. Снова ждать плохой игры или травмы другого голкипера. Матвей полтора года ждал своей очереди, блестяще отыграл – и вдруг такое несчастье. Это очень прискорбно. Хотелось бы, чтобы наш русский вратарь играл в лучшей команде Европы. Очень жаль», – сказал Кавазашвили.