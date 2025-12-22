Бубнов дал совет Сафонову

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов будет играть за парижан, несмотря на конкуренцию.
«В той ситуации, которая сейчас в «Пари Сен-Жермен», ему ничего не нужно делать. Потому что, если объективно, вот этот вратарь, который стоит… Шевалье, да, он не сильнее. Потом он травмы получает. Поэтому ему [Сафонову] не надо дeргаться. Он по-любому будет играть.
Хочет его Энрике ставить, не хочет – это всe ерунда. Там нет вратаря, который сильнее Сафонова. Шевалье? Нет, не сильнее. Может быть рядом с ним.
Там может быть какой-то аспект, о котором мы не знаем. Когда Доннарумма был, он [Сафонов] там не играл. Доннарумма сильнее Сафонова», – сказал Бубнов.
- В этом сезоне Сафонов провел за «ПСЖ» 4 матча, пропустил 3 гола, провел 2 игры на ноль.
- Он отразил 4 из 5 послематчевых пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго».
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»