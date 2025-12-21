Введите ваш ник на сайте
Сафонов сделал шуточное фото на метле

Сегодня, 19:07

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пошутил, что после перелома руки занимается вымышленным видом спорта из вселенной «Гарри Поттера» квиддичем.

«Заглянул в контракт. Среди запрещенных экстремальных видов спорта не нашел пункт про квиддич. Пользуюсь лазейкой», – написал Сафонов.

Голкипер «ПСЖ» сломал руку во время послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1) 17 декабря.

  • Травма случилась, когда он отразил второй из четырех ударов в серии, уже с повреждением Сафонов отбил еще два пенальти.
  • Из-за повреждения россиянин пропустит до четырех недель.

Источник: телеграм-канал «ТягаМотина»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
