Сафонов сделал шуточное фото на метле

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пошутил, что после перелома руки занимается вымышленным видом спорта из вселенной «Гарри Поттера» квиддичем.

«Заглянул в контракт. Среди запрещенных экстремальных видов спорта не нашел пункт про квиддич. Пользуюсь лазейкой», – написал Сафонов.

Голкипер «ПСЖ» сломал руку во время послематчевой серии пенальти в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, по пенальти 2:1) 17 декабря.