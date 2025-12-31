Введите ваш ник на сайте
Аршавин вспомнил, как ему игралось против Роналду

Сегодня, 13:03
1

Бывший форвард «Арсенала» Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET вспомнил, как играл на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед».

– Когда играл в «Арсенале», ты пересeкся с Криштиану Роналду, помнишь?

– Но он валтузил нас. Мы 0:1, по-моему, проиграли, да? 0:3? 1:3? Что? Ничейка?

– Да.

– 1:1?

– 0:0 вы сыграли.

– А, ну, они нас валтузили. Я помню, вот в том углу, мы там вдвоeм что-то отбирали, там уже в конце. Не, они нас валтузили прилично.

– Криш тогда был в топ-форме?

– Наверное. Но не в такой, как когда они со сборной Португалии семeрку нам кинули и он три забил, когда там, в 2004-м или 2005-м.

– А что значит «валтузил», он не забил же?

– Ну, он там, блин, обыгрывал, на себя всe брал, принимал. Они вообще… мы со своей половины поля, по-моему, не выходили.

  • «Арсенал» подписал Аршавина в 2009 году из «Зенита» за рекордные для клуба 16,5 миллионов фунтов.
  • Россиянин провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 45 голевых передач.
  • Аршавин брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1767184380
"Дед старый, не помнит нихира!")(с)
Ответить
