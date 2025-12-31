Аршавин вспомнил, как ему игралось против Роналду

Бывший форвард «Арсенала» Андрей Аршавин на ютуб-канале FONBET вспомнил, как играл на «Олд Траффорд» против «Манчестер Юнайтед».
– Когда играл в «Арсенале», ты пересeкся с Криштиану Роналду, помнишь?
– Но он валтузил нас. Мы 0:1, по-моему, проиграли, да? 0:3? 1:3? Что? Ничейка?
– Да.
– 1:1?
– 0:0 вы сыграли.
– А, ну, они нас валтузили. Я помню, вот в том углу, мы там вдвоeм что-то отбирали, там уже в конце. Не, они нас валтузили прилично.
– Криш тогда был в топ-форме?
– Наверное. Но не в такой, как когда они со сборной Португалии семeрку нам кинули и он три забил, когда там, в 2004-м или 2005-м.
– А что значит «валтузил», он не забил же?
– Ну, он там, блин, обыгрывал, на себя всe брал, принимал. Они вообще… мы со своей половины поля, по-моему, не выходили.
- «Арсенал» подписал Аршавина в 2009 году из «Зенита» за рекордные для клуба 16,5 миллионов фунтов.
- Россиянин провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 45 голевых передач.
- Аршавин брал с «Зенитом» Кубок и Суперкубок УЕФА.