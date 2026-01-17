Жена Смолова раскритиковала решение Аршавина в академии «Зенита»: «Почему такая зашоренность?»

Жена Федора Смолова Карина Истомина отреагировала на решение Андрея Аршавина убрать психолога из академии «Зенита».

Аршавин занимает пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.

Ранее он заявил, что убрал психолога, поскольку не увидел эффекта от его работы за 10 лет.

«Очень жаль, что в российском футболе совершенно не хотят развивать психологическое направление, которое так необходимо профессиональным спортсменам. Каждый из них сталкивается с невероятным давлением, ожиданиями, тревогами и переживаниями.

Это очень большая нагрузка на психику, которая влечет за собой травмы. Часто футболисты не могут справиться с эмоциональным напряжением, потому что никто им не дает этих инструментов. А потом многие удивляются, почему появляется такой большой риск попасть в зависимость от алкоголя и ставок.

Спортивная психология – это целое направление, которое учитывает весь этот контекст. И в идеале в каждом клубе должно быть подразделение, которое работает с командой, а не один тренер, чья задача – в первую очередь результат, а не эмоциональное состояние одного спортсмена.

Хотя о чем я говорю, до сих пор читаю заголовки, что очередной футболист сказал, что депрессии не существует. Понятно, что из-за повышенной маскулинности контакт со своим эмоциональным состоянием воспринимается как слабость, но это же в первую очередь влияет на профессиональный успех. Почему же такая зашоренность?» – написала Истомина.