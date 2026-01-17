Введите ваш ник на сайте
  • Жена Смолова раскритиковала решение Аршавина в академии «Зенита»: «Почему такая зашоренность?»

Жена Смолова раскритиковала решение Аршавина в академии «Зенита»: «Почему такая зашоренность?»

Сегодня, 12:28
6

Жена Федора Смолова Карина Истомина отреагировала на решение Андрея Аршавина убрать психолога из академии «Зенита».

  • Аршавин занимает пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
  • Ранее он заявил, что убрал психолога, поскольку не увидел эффекта от его работы за 10 лет.

«Очень жаль, что в российском футболе совершенно не хотят развивать психологическое направление, которое так необходимо профессиональным спортсменам. Каждый из них сталкивается с невероятным давлением, ожиданиями, тревогами и переживаниями.

Это очень большая нагрузка на психику, которая влечет за собой травмы. Часто футболисты не могут справиться с эмоциональным напряжением, потому что никто им не дает этих инструментов. А потом многие удивляются, почему появляется такой большой риск попасть в зависимость от алкоголя и ставок.

Спортивная психология – это целое направление, которое учитывает весь этот контекст. И в идеале в каждом клубе должно быть подразделение, которое работает с командой, а не один тренер, чья задача – в первую очередь результат, а не эмоциональное состояние одного спортсмена.

Хотя о чем я говорю, до сих пор читаю заголовки, что очередной футболист сказал, что депрессии не существует. Понятно, что из-за повышенной маскулинности контакт со своим эмоциональным состоянием воспринимается как слабость, но это же в первую очередь влияет на профессиональный успех. Почему же такая зашоренность?» – написала Истомина.

Источник: телеграм-канал Карины Истоминой
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей Смолов Федор
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1768642429
Ответить
...уефан
1768642695
...о*уеть!!! Чупакабра нарисовалась с претензиями к Аршавину и с претензиями на знания в спортивной медицине и психологии...
Ответить
рылы
1768642864
просто футболисты на наркоте плотно не сидят и в рехабах не валяются, как некогда сама истомина. так что они в психологах не нуждаются, в отличие от тебя, которая снова может сорваться в любой момент.
Ответить
Император 1
1768643588
Она хоть понимает о чём говорит. Хотя видно, что нет
Ответить
Император Бомжей
1768645530
Может потому, что Аршавин глобал стар, и встречал психологов за всю свою карьеру и понимает, что это шляпа полнейшая и в футболе он не нужен?))) А Истомина рассуждает просто как обычатель, может в простой жизни, кому то психолог и помогает, а Аршавин решил, что в футболе эта должность бестолковая)))
Ответить
tizona
1768649335
Совершенно правильное решение. Психологию знать надо,но психолог не нужен и скорее вреден для спортсмена.Все спортсмены которые связались с психологами потом об этом пожалели.
Ответить
