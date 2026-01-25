Тренер «МЮ» прокомментировал победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик подвел итоги гостевого матча 23-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:2).

«Я испытываю невероятную гордость. Думаю, сегодня игра отличалась о той, что была на прошлой неделе [против «Манчестер Сити»]. Соперник оказывал на нас сильное давление разными способами, а нам не удавалось постоянно создавать угрозу, как это было в прошлый раз. Но были отрезки, когда мы выглядели очень опасно.

Приехать сюда, забить три таких гола, уступать 0:1 и отыгрываться, снова пропустить и продолжать идти вперед. Матеус Кунья сыграл важную роль. Ребята сегодня очень много сделали, все давалось, наверное, не так легко, как на прошлой неделе.

Не хочу сказать, что на прошлой неделе было легко, но тогда мы чувствовали свой ритм и ход игры был на нашей стороне на протяжении всего матча. В этот раз пришлось приложить больше усилий. Я горжусь ребятами», – сказал Кэррик.