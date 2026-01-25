АПЛ. «Челси» победил лондонский клуб

«Кристал Пэлас» уступил «Челси» на своем поле со счетом 1:3 в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Голы у гостей забили Эстевао на 34-й минуте, Жуан Педро на 50-й и Энцо Фернандес с пенальти на 64-й.
У хозяев на 72-й минуте за второе предупреждение был удален Адам Уортон. Гол Криса Ричардса на 88-й позволил «Кристал Пэлас» уйти от разгрома в лондонском дерби.
«Челси» одержал 3-ю победу подряд во всех турнирах. В АПЛ команда занимает 4-е место с 37 очками после 23 матчей.
Безвыигрышная серия «Кристал Пэлас» достигла 10 матчей подряд во всех турнирах. В АПЛ команда занимает 15-ю позицию с 28 баллами.
Англия. Премьер-лига. 23 тур
Кристал Пэлас - Челси - 1:3 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Эстевао, 34; 0:2 - Ж. Педро, 50; 0:3 - Э. Фернандес, 64 (с пенальти); 1:3 - К. Ричардс, 88.
Удаления: А. Уортон, 72 (вторая ж.к) - нет.
Источник: «Бомбардир»