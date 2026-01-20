Мудрик близок к возвращению в футбол: подробности

Вингер «Челси» Михаил Мудрик добился отмены дисквалификации за употребление допинга, утверждает Sporf.

25-летний украинский футболист урегулировал дело и уже готовится к возвращению к тренировкам с основной командой.

В «Челси» рассматривают вариант с его уходом в «Страсбур» для восстановления игровых кондиций.