Мудрик близок к возвращению в футбол: подробности

Вингер «Челси» Михаил Мудрик добился отмены дисквалификации за употребление допинга, утверждает Sporf.
25-летний украинский футболист урегулировал дело и уже готовится к возвращению к тренировкам с основной командой.
В «Челси» рассматривают вариант с его уходом в «Страсбур» для восстановления игровых кондиций.
- Мудрик сдал положительный допинг-тест после матча за сборную Украины. Он не играет с 28 ноября 2024 года.
- Игрок «Челси» проходил проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность. Ему грозила дисквалификация на 4 года.
Источник: Sporf