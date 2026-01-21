Гвардиола заявил о прогрессе узбекистанца Хусанова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о защитнике команды Абдукодире Хусанове.

– Исполнился год с момента, как Абдукодир Хусанов был объявлен игроком «Манчестер Сити». Тогда он совсем не знал английского. Как сейчас он общается с командой? Освоил ли язык?

– Он постепенно, шаг за шагом, всe лучше осваивает язык. Это правда.