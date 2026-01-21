Введите ваш ник на сайте
Гвардиола заявил о прогрессе узбекистанца Хусанова

21 января, 09:33
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о защитнике команды Абдукодире Хусанове.

– Исполнился год с момента, как Абдукодир Хусанов был объявлен игроком «Манчестер Сити». Тогда он совсем не знал английского. Как сейчас он общается с командой? Освоил ли язык?

– Он постепенно, шаг за шагом, всe лучше осваивает язык. Это правда.

  • «Сити» купил Хусанова у «Ланса» за 40 миллионов евро.
  • Игрок провел за манчестерцев 25 матчей, забил гол.
  • Контракт до 2029 года.

Источник: телеграм-канал «Новости футбола»
Англия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига Манчестер Сити Хусанов Абдукодир Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
алдан2014
1768999838
40 лямов за узбека? Ух ты он должно быть супер пупер. Или сити лохи
