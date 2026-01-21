Гвардиола заявил о прогрессе узбекистанца Хусанова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о защитнике команды Абдукодире Хусанове.
– Исполнился год с момента, как Абдукодир Хусанов был объявлен игроком «Манчестер Сити». Тогда он совсем не знал английского. Как сейчас он общается с командой? Освоил ли язык?
– Он постепенно, шаг за шагом, всe лучше осваивает язык. Это правда.
- «Сити» купил Хусанова у «Ланса» за 40 миллионов евро.
- Игрок провел за манчестерцев 25 матчей, забил гол.
- Контракт до 2029 года.
Источник: телеграм-канал «Новости футбола»