«Откололся кусочек кости, после чего он отразил 2 удара»: подробности травмы Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о травме вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

У россиянина выявлен перелом левой кисти.

Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Общался с Матвеем. К сожалению, подтвердилось, что у него перелом. Откололся кусочек кости на руке. Это произошло в моменте третьего пробитого пенальти, после которого он отразил ещe два.

Матвей пропустит от трeх до четырeх недель и потом приступит к полноценной подготовке. Пока он будет тренироваться, не задействуя руку.

Хорошо (если можно так выразиться), что это произошло, когда «ПСЖ» остался матч на Кубок Франции, в котором планировался играть Шевалье. Далее команду ждeт двухнедельный перерыв, за который Матвей сможет подлечиться», – сказал Кафанов.