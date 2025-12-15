Головин нарушил контракт с американским спонсором

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о нарушении условий сотрудничества с компанией Nike в период выступлений за ЦСКА.
«У меня был контракт с Nike. В какой-то момент они делали не очень удобные бутсы. Я попросил их сделать, чтобы мне было удобно.
Они все равно прислали такие же. И я просто вышел на игру в Adidas», – вспомнил Головин.
Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий добавил, что ему звонили из Nike по поводу этой ситуации: «Он закрасил полоски адидасовские! Мне звонят из Nike: «Можете вашему *** сказать?»
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- У него контракт с клубом до лета 2029-го.
- Статистика российского хавбека в этом сезоне: 14 матчей, 2 гола, 1 ассист.
Источник: ютуб-канал Fonbet