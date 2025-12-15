Головин нарушил контракт с американским спонсором

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о нарушении условий сотрудничества с компанией Nike в период выступлений за ЦСКА.

«У меня был контракт с Nike. В какой-то момент они делали не очень удобные бутсы. Я попросил их сделать, чтобы мне было удобно.

Они все равно прислали такие же. И я просто вышел на игру в Adidas», – вспомнил Головин.

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий добавил, что ему звонили из Nike по поводу этой ситуации: «Он закрасил полоски адидасовские! Мне звонят из Nike: «Можете вашему *** сказать?»