Силкин объяснил провал Карпина в «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил работу Валерия Карпина в клубе.

Столичный клуб назначил тренера в июне.

17 ноября он ушел в отставку по собственному желанию.

Динамовцы ушли на зимнюю паузу на 10-м месте в РПЛ с 21 очком в 18 турах.

«Даже не знаю, сможет ли Карпин снова возглавить топ-клуб. В «Динамо» он провалился, хотя много вещей было против него. Сложно работать там, где тебя не слышат игроки, а именно это и было у него в «Динамо». Видимо, с игроками высокого уровня ему тяжело работать.

Но, несмотря на это, Карпин по-прежнему остается хорошим тренером. Ему просто нужно найти свою команду», – сказал Силкин.