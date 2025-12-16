Головин раскрыл, сколько денег потратил на скины в онлайн-играх

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о тратах на скины в CS 2 и Доте.
– На сколько миллионов рублей ты понакупал всякой херни в компьютерных играх?
– На 4 миллиона с чем-то. Когда я покупал, цены были очень низкие. Потом я зашел на сайт, где можно продавать их, смотрю, а у меня общая стоимость стала 11 миллионов.
Я думаю: «Ничего себе». Сейчас стоимость вернулась до 8 миллионов.
– Это как биржа?
– Да.
- Головин в «Монако» с 2018 года.
- У него контракт с клубом до лета 2029-го.
- Статистика российского хавбека в этом сезоне: 14 матчей, 2 гола, 1 ассист.
Источник: ютуб-канал Fonbet