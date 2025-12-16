Введите ваш ник на сайте
Головин раскрыл, сколько денег потратил на скины в онлайн-играх

16 декабря, 00:36
8

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о тратах на скины в CS 2 и Доте.

– На сколько миллионов рублей ты понакупал всякой херни в компьютерных играх?

На 4 миллиона с чем-то. Когда я покупал, цены были очень низкие. Потом я зашел на сайт, где можно продавать их, смотрю, а у меня общая стоимость стала 11 миллионов.

Я думаю: «Ничего себе». Сейчас стоимость вернулась до 8 миллионов.

– Это как биржа?

– Да.

  • Головин в «Монако» с 2018 года.
  • У него контракт с клубом до лета 2029-го.
  • Статистика российского хавбека в этом сезоне: 14 матчей, 2 гола, 1 ассист.

Головин нарушил контракт с американским спонсором 4
Головин и Сафонов подешевели на Transfermarkt
Головин выбрал самого опасного соперника в карьере
Источник: ютуб-канал Fonbet
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр
ZAITZEFF2011
1765836539
похер на Головина и его траты
рылы
1765836963
знали бы мы все в 2013 году хотя бы, что такое биткоин - тут не сидели бы. и головин в футбол не играл бы. 100 рублей внёс - сейчас было бы 100 миллионов. ну чисто примерно. а щас люди гонятся за скинами в КС, чтобы умножить прибыль всего-то в 2 раза, выжидая годами.
Psih86
1765863641
Когда деньги легко достаются, ты и расстанешься с ними легко, а когда тяжело, то лишний раз думаешь, а нужна ли это херня.
