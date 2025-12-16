Головин раскрыл, сколько денег потратил на скины в онлайн-играх

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о тратах на скины в CS 2 и Доте.

– На сколько миллионов рублей ты понакупал всякой херни в компьютерных играх?

– На 4 миллиона с чем-то. Когда я покупал, цены были очень низкие. Потом я зашел на сайт, где можно продавать их, смотрю, а у меня общая стоимость стала 11 миллионов.

Я думаю: «Ничего себе». Сейчас стоимость вернулась до 8 миллионов.

– Это как биржа?

– Да.