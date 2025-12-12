Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Энрике оценил 2 сухих матча Сафонова подряд

Сегодня, 17:52

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре вратаря Матвея Сафонова в последних матчах.

  • Сафонов накануне провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.
  • Оба – на ноль.
  • Основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье травмирован.

– Пошел ли на пользу Люке Шевалье пропуск двух матчей?

– У Шевалье было небольшое повреждение. В пятницу он тренировался в обычном режиме. Но мы также увидели в деле Матвея Сафонова, который показал свой уровень. Мы очень довольны им. Он показал свой профессионализм и характер. У нас три топ-вратаря.

– Сможет ли Сафонов побороться за место первого номера?

– Зависит от обстоятельств. Я уверен во всех трех вратарях. Важно знать, что они готовы. Сафонов это показал! Посмотрим завтра.

Еще по теме:
«Шевалье – труп»: Аршавин и Радимов поспорили насчет будущего Сафонова 2
Габулов: «Сафонов докажет всей Европе, что он 1-й номер «ПСЖ» 4
Мостовой: «Сафонов – идеальный игрок для «ПСЖ»
Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Энрике Луис
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
3
Энрике оценил 2 сухих матча Сафонова подряд
17:52
Талалаев заявил о дестабилизированной обстановке в «Балтике»
17:34
1
«Спартак» обозначил сумму, за которую готов продать Жедсона
17:18
7
Реакция «Балтики» на интерес «Спартака» к Саусю
16:42
3
Червиченко прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
16:25
3
Стало известно, почему Рахимова хотят уволить из «Рубина»
16:06
2
Фанаты «Зенита» призвали закрыть московские клубы
15:33
26
«Зенит» работает по трансферу защитника «Спартака»
15:17
14
«Спартаку» предложили экс-тренера «Локомотива»
15:10
3
Все новости
Все новости
«Шевалье – труп»: Аршавин и Радимов поспорили насчет будущего Сафонова
11:34
2
«Марсель» намерен купить экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 23:54
1
Габулов: «Сафонов докажет всей Европе, что он 1-й номер «ПСЖ»
Вчера, 23:00
4
Мостовой: «Сафонов – идеальный игрок для «ПСЖ»
Вчера, 21:33
Фанаты «ПСЖ» в восторге от Сафонова
Вчера, 21:19
9
Сафонов рассказал о новом увлечении
Вчера, 20:28
4
Петржела дал совет Сафонову и Забарному
Вчера, 17:44
Кафанов двумя прилагательными описал отношения Сафонова с украинцем Забарным
Вчера, 15:28
1
L’Equipe оценила игру Сафонова с «Атлетиком»
Вчера, 09:38
Кержаков раскрыл европейский топ-клуб, который хотел его подписать
10 декабря
2
Забарный не отказывался играть с Сафоновым
10 декабря
27
Мостовой назвал клуб, в который стоит перейти Сафонову: «Там помнят российских игроков»
8 декабря
2
Во Франции раскрыли отношения между Сафоновым и Забарным в «ПСЖ»
8 декабря
18
Стали известны планы «ПСЖ» на Сафонова после его первой игры в сезоне
8 декабря
3
«Чувствовал уверенность»: эмоции Сафонова после первой игры за «ПСЖ» в сезоне
7 декабря
2
«Я не женат на игроках»: Луис Энрике высказался о Сафонове после его дебюта в сезоне
7 декабря
Издание L’Équipe оценило игру Сафонова в матче с «Ренном»
7 декабря
Сафонов высказался по итогам 1-го своего матча в сезоне
7 декабря
1
Болельщики «ПСЖ» в восторге от Сафонова и хотят видеть его 1-м номером
7 декабря
6
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым в воротах и дублем Хвичи разобрал «Ренн» (5:0)
7 декабря
7
Сафонов начал голевую атаку «ПСЖ» в 1-м своем матче сезона
6 декабря
Сафонов впервые в сезоне попал в основу «ПСЖ»
6 декабря
6
Тренер «Монако» – о важности Головина: «Он знает ДНК клуба»
5 декабря
Луис Энрике отказался говорить о Сафонове
5 декабря
3
Сафонов ответил, кто сильнее как тренер – Энрике или Мусаев
5 декабря
27
Сафонов уничижительно высказался об уровне Сперцяна
4 декабря
7
Сафонов: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь «ПСЖ»
4 декабря
3
«Кого мы купили?» Сафонов рассказал, как от него шарахались в «ПСЖ» в первое время
4 декабря
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 