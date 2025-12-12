Энрике оценил 2 сухих матча Сафонова подряд

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре вратаря Матвея Сафонова в последних матчах.

Сафонов накануне провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.

Оба – на ноль.

Основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье травмирован.

– Пошел ли на пользу Люке Шевалье пропуск двух матчей?

– У Шевалье было небольшое повреждение. В пятницу он тренировался в обычном режиме. Но мы также увидели в деле Матвея Сафонова, который показал свой уровень. Мы очень довольны им. Он показал свой профессионализм и характер. У нас три топ-вратаря.

– Сможет ли Сафонов побороться за место первого номера?

– Зависит от обстоятельств. Я уверен во всех трех вратарях. Важно знать, что они готовы. Сафонов это показал! Посмотрим завтра.