Энрике оценил 2 сухих матча Сафонова подряд

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре вратаря Матвея Сафонова в последних матчах.
- Сафонов накануне провел 2-й матч за «ПСЖ» в этом сезоне.
- Оба – на ноль.
- Основной вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье травмирован.
– Пошел ли на пользу Люке Шевалье пропуск двух матчей?
– У Шевалье было небольшое повреждение. В пятницу он тренировался в обычном режиме. Но мы также увидели в деле Матвея Сафонова, который показал свой уровень. Мы очень довольны им. Он показал свой профессионализм и характер. У нас три топ-вратаря.
– Сможет ли Сафонов побороться за место первого номера?
– Зависит от обстоятельств. Я уверен во всех трех вратарях. Важно знать, что они готовы. Сафонов это показал! Посмотрим завтра.
Источник: Le Parisien