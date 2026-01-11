Болельщики «Крыльев» напуганы исчезновением Адиева

Фанаты «Крыльев Советов» обеспокоены отсутствием главного тренера Магомеда Адиева на начавшихся сборах. Его нет на кадрах, выкладываемых пресс-службой.
«Друзья, а где Адиев? Не видел его ни на фотках, ни на видео в официальном канале «Крыльев». Ни на сегодняшних, ни на вчерашних. Ни на московских, ни на турецких
Тренер вообще прибыл на сборы?» – написал местный журналист Иван Долинин.
- «Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ с 17 очками после 18 туров.
- Команда оторвалась на 5 очков от зоны вылета и находится в 2 очках от зоны стыковых матчей.
- Адиев в команде с лета.
Источник: телеграм-канал Ивана Долинина