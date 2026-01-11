Болельщики «Крыльев» напуганы исчезновением Адиева

Фанаты «Крыльев Советов» обеспокоены отсутствием главного тренера Магомеда Адиева на начавшихся сборах. Его нет на кадрах, выкладываемых пресс-службой.

«Друзья, а где Адиев? Не видел его ни на фотках, ни на видео в официальном канале «Крыльев». Ни на сегодняшних, ни на вчерашних. Ни на московских, ни на турецких

Тренер вообще прибыл на сборы?» – написал местный журналист Иван Долинин.