Адиев оценил победу «Крыльев» над «Динамо Мх»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча 20‑го тура РПЛ с «Динамо Мх» (2:0) назвал победу своей команды хорошей и нужной.

«Мы понимаем, где мы сейчас находимся. Это не то место, которое соответствовало бы команде. Хорошая и нужная победа. Мы ребят акцентируем на то, что только сами себе можем помочь. Понятно, что кто‑то выигрывает, кто‑то проигрывает, но мы должны исходить из своей игры и сами добывать очки», – сказал Адиев.