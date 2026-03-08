Введите ваш ник на сайте
Адиев оценил победу «Крыльев» над «Динамо Мх»

Вчера, 17:22
1

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев после матча 20‑го тура РПЛ с «Динамо Мх» (2:0) назвал победу своей команды хорошей и нужной.

«Мы понимаем, где мы сейчас находимся. Это не то место, которое соответствовало бы команде. Хорошая и нужная победа. Мы ребят акцентируем на то, что только сами себе можем помочь. Понятно, что кто‑то выигрывает, кто‑то проигрывает, но мы должны исходить из своей игры и сами добывать очки», – сказал Адиев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Крылья Советов Адиев Магомед
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1772986965
Крылья с победой. Для Адиева это как глоток воздуха.
Ответить
