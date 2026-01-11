Кисляк отреагировал на уход Дивеева в «Зенит»: «Его личное дело»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о скором трансфере защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

В петербургский клуб перейдет Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду. Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллиона евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллиона евро.

– Дивеев уже попрощался с командой?

– Нет, никто ни с кем не прощался. Ждeм новостей. Дивеев – классный защитник и хороший человек, который помог мне адаптироваться в команде. Но главное – чтобы он был доволен и всe у него было хорошо.

– Спрашивал у него про «Зенит»?

– Нет, зачем? Знаю всe то же, что и вы, читаю новости. Это личное дело Игоря.