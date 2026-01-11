Булатов – об уходе Дивеева из ЦСКА: «Может, он копытом бьет от желания перейти в «Зенит»

Бывший спартаковец Виктор Булатов прокомментировал скорый уход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».

В петербургский клуб перейдет Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду. Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллиона евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллиона евро.

– Обмен Гонду – Дивеев. ЦСКА поступает правильно, отдавая ликвидного центрального защитника с паспортом и получая взамен легионера с понятным, пусть и ограниченным набором качеств? Вам этот обмен понятен в преддверии ужесточения лимита?

– Я не владею всеми тонкостями этого обмена, но так понимаю, в этом решении больше желания Дивеева уйти? Может, он копытом бьет, говорит: «Я хочу в «Зенит» уйти»… Если оценивать со стороны, не зная всех тонкостей, то по мне это проигрышный трансфер для ЦСКА.

Дивеев – игрок сборной России, у которого приличный уровень для нашего чемпионата, российский паспорт. Гонду же не всегда был основным футболистом и приходит вместо игрока сборной России. Для меня это неравномерный трансфер, здесь ЦСКА проигрывает.