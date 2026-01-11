Бывшие игроки «Спартака», работавшие с Карседо, в восторге от возвращения тренера в клуб

Экс-футболисты «Спартака» в соцсети отреагировали на возвращение в клуб тренера Хуана Карлоса Карседо.

Николас Пареха, Ромуло и Хосе Хурадо оставили восторженные смайлы под новостью о назначении испанца на пост главного тренера красно-белых.