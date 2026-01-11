Бывшие игроки «Спартака», работавшие с Карседо, в восторге от возвращения тренера в клуб

Экс-футболисты «Спартака» в соцсети отреагировали на возвращение в клуб тренера Хуана Карлоса Карседо.
Николас Пареха, Ромуло и Хосе Хурадо оставили восторженные смайлы под новостью о назначении испанца на пост главного тренера красно-белых.
- Испанца назначили 5 января. С ним заключили контракт до лета 2028 года.
- Ранее Карседо возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: «Бомбардир»