Сафонов объяснил ситуацию с командным фото «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на информацию, что его стерли с командного фото.

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. 😁🤝

Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. 🙃

Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке – расслабься и не порть фотографию. 😂

P.S. Пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился😁», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.