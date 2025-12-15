Введите ваш ник на сайте
Сафонов объяснил ситуацию с командным фото «ПСЖ»

Сегодня, 14:36
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на информацию, что его стерли с командного фото.

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. 😁🤝

Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. 🙃

Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке – расслабься и не порть фотографию. 😂

P.S. Пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился😁», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.

  • Сафонов может выиграть 6-й трофей в составе «ПСЖ» в 2025 году. Ранее он победил с клубом в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Супрекубке УЕФА. В этом году парижане не смогли победить только на клубном чемпионате мира.
  • Россиянин сыграл 3 последних матча в составе парижан после 27 встреч, проведенных на скамье запасных.

Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 Межконтинентальный кубок ПСЖ Сафонов Матвей
