«ПСЖ» стер Сафонова с командного фото

«ПСЖ» стeр вратаря Матвея Сафонова с командного фото перед финалом Межконтинентального кубка с «Фламенго».
Голкипер присутствует на кадрах в видео из аэропорта. При этом, на фото видны ноги Сафонова, стоящего за Хвичей Кварацхелией, но замазана голова россиянина.
«ПСЖ» прилетел в Катар на матч с бразильским клубом, который пройдет 17 декабря в Эр-Райяне.
- Сафонов может выиграть 6-й трофей в составе «ПСЖ» в 2025 году. Ранее он победил с клубом в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Супрекубке УЕФА. В этом году парижане не смогли победить только на клубном чемпионате мира.
- Россиянин сыграл 3 последних матча в составе парижан после 27 встреч, проведенных на скамье запасных.
Источник: Спортс''