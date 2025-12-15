Введите ваш ник на сайте
«ПСЖ» стер Сафонова с командного фото

Сегодня, 12:45
6

«ПСЖ» стeр вратаря Матвея Сафонова с командного фото перед финалом Межконтинентального кубка с «Фламенго».

Голкипер присутствует на кадрах в видео из аэропорта. При этом, на фото видны ноги Сафонова, стоящего за Хвичей Кварацхелией, но замазана голова россиянина.

«ПСЖ» прилетел в Катар на матч с бразильским клубом, который пройдет 17 декабря в Эр-Райяне.

  • Сафонов может выиграть 6-й трофей в составе «ПСЖ» в 2025 году. Ранее он победил с клубом в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Супрекубке УЕФА. В этом году парижане не смогли победить только на клубном чемпионате мира.
  • Россиянин сыграл 3 последних матча в составе парижан после 27 встреч, проведенных на скамье запасных.

Влиятельные лица «ПСЖ» предлагали тренеру ставить Сафонова вместо Шевалье 2
Тренер сборной России сравнил Сафонова и Шевалье по игре ногами 2
Сафонов попал в заявку на финал Межконтинентального кубка и может выиграть c «ПСЖ» 6-й трофей за год 9
Источник: Спортс''
Межконтинентальный кубок Фламенго ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Черкизовский Кот
1765792624
Это два разных кадра и на одном он мог просто пригнуться.
АЛЕКС 58
1765795939
Зачем мотьке голова,его кафанов хвалит за игру ногами. А ноги на фото остались
k611
1765798155
Дурью маются
САДЫЧОК
1765799104
Шорты остались
ruded
1765799582
мотя все готов терпеть, лишь бы жить в Европке
