«ПСЖ» стер Сафонова с командного фото

«ПСЖ» стeр вратаря Матвея Сафонова с командного фото перед финалом Межконтинентального кубка с «Фламенго».

Голкипер присутствует на кадрах в видео из аэропорта. При этом, на фото видны ноги Сафонова, стоящего за Хвичей Кварацхелией, но замазана голова россиянина.

«ПСЖ» прилетел в Катар на матч с бразильским клубом, который пройдет 17 декабря в Эр-Райяне.