Сафонов обратился к российским болельщикам

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов записал видеообращение для болельщиков из России.
«Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку, за тонну сообщений, которые я получил за последние два дня.
Спасибо большое за поддержку, это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперед.
Очень рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и нашей стране.
Спасибо еще раз за поддержку, и до встречи на матчах сборной России», – сказал Сафонов.
- Сафонов помог «ПСЖ» выиграть Межконтинентальный кубок, отразив 4 из 5 пенальти от игроков «Фламенго» в послематчевой серии.
- Он стал автором исторического достижения.
- После игры у голкипера диагностировали перелом левой кисти.
Источник: телеграм-канал РФС