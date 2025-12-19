Сафонов обратился к российским болельщикам

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов записал видеообращение для болельщиков из России.

«Хочу выразить огромные слова благодарности за вашу поддержку, за тонну сообщений, которые я получил за последние два дня.

Спасибо большое за поддержку, это то, что помогает мне не останавливаться и продолжать двигаться вперед.

Очень рад, что смог подарить праздник не только «ПСЖ», но и нашей стране.

Спасибо еще раз за поддержку, и до встречи на матчах сборной России», – сказал Сафонов.