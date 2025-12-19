Введите ваш ник на сайте
Тихонов – о Сафонове: «Может, ему Героя России присвоить?»

Сегодня, 17:34
21

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов раскритиковал идею наградить Матвея Сафонова за феерическую игру в финале Межконтинентального кубка.

  • «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
  • Его признали лучшим игроком матча.
  • Матвей стал автором исторического достижения.

«Предложение [лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова] дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта – глупое. Он же за рубежом играет.

Может, ему Героя России присвоить? Уже слышал от своих коллег-ветеранов, которых забыли, что это ненормально.

Сафонов играет во Франции, получает бешеные деньги. Он, конечно, красавец – на сегодня второй после Льва Яшина! Но он же во Франции играет! Пусть его французы орденом какого-нибудь легиона наградят. Им же в голову этого не пришло.

У нас ЗМС давали за Олимпийские игры. Даже за чемпионат мира в наше время не присваивали. Такой был уровень, так планку поднимали. Считаю, это было правильно.

А в этом случае, считаю, чтобы получить ЗМС, надо пару раз выиграть чемпионат мира или Олимпиаду», – сказал Тихонов.

Источник: Sport24
Межконтинентальный кубок Франция. Лига 1 Фламенго ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (21)
АЛЕКС 58
1766155484
Задолбали своим мотей. Хвалят до первого косяка
Ответить
Mirak92
1766155487
еще один пену со рта пускает. ДА, Сафонов не топ кипер, топ-5 лиг, да ет у него практики Но хоть порадоваться можно. Внимание от враждебной страны к нашему, так отыграть хорошо, да еще и 4 пенки взять. Нет, надо его задизморалить, вылить ведро кала. Вся суть нашего общества. Не сделал ты, зачмыри другого
Ответить
Айболид
1766155818
Перехвалить - дело не хитрое . А потом помоями поливать будут те , кто сегодня Матвея до небес превозносит .
Ответить
АК 68
1766156066
Звание ЗМС может и не надо, перебор, а МСМК(мастер спорта международного класса) можно.
Ответить
Интерес
1766156088
Трудно что-то возразить.А что будет после того, когда восстановится после травмы кисти-никто не знает.Для него вынужденная пауза не к месту.Весь эффект героизма насмарку,Ю в борьбе за пост №! в команде.Шевалье сочувствует,но потирает руки.
Ответить
рылы
1766157051
вспоминается наш ЧМ. 1/4. там посчитали, что это требует вручение ЗМС всем причастным. всех в пиджаках загнали в кремль, дзюбло на правах капитана толкал речь президенту. смотрелось дико.
Ответить
Mirak92
1766158315
Тихонову стакан бросить надо. Как и мостовому, а то желч лезет Из старой школы, Титов спокойный и адекватный, Смертин так вообще эталон джентльмена. А на этих полудурков посмотреть. Стыдно. Быстров конечно быдло, но вещи говорит. С этим только спартачи за предательство могут не согласиться
Ответить
nik55
1766160317
за одну игру героя сделали но не в России ----и звания дают когда играют за свою страну
Ответить
Plyash
1766162260
ЗМС и МСМК это понятие совдеповское , ЭсЭсЭровское , про это надо забыть . Присваивали затем , что бы больше зарплату спортсмен получал . Они не были профессиональными спортсменами , а зарплату получали на заводах , и т.д и т.п. Сейчас это бред сивой кобылы , но мы всегда шли и идём своим путём . Вы можете себе представить заслуженного мастера спорта Аргентины Леонеля Месси ? Или далее по списку Роналду , Рональдиньо , Хави , Марадона , Ибрагимович ? Бред сивой кобылы ,не так ли ... Давайте просто скажем Сафонову -- спасибо парень , за то , что теперь весь футбольный мир знает , какие ребята в России есть , пора бы возвращать нас в Большой Футбол . Всем удачи .
Ответить
Skull_Boy
1766164335
У него уже есть Орден заслуженного каблука I степени, так что не надо
Ответить
