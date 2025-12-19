Тихонов – о Сафонове: «Может, ему Героя России присвоить?»

Легендарный советский биатлонист Александр Тихонов раскритиковал идею наградить Матвея Сафонова за феерическую игру в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Предложение [лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова] дать Сафонову звание заслуженного мастера спорта – глупое. Он же за рубежом играет.

Может, ему Героя России присвоить? Уже слышал от своих коллег-ветеранов, которых забыли, что это ненормально.

Сафонов играет во Франции, получает бешеные деньги. Он, конечно, красавец – на сегодня второй после Льва Яшина! Но он же во Франции играет! Пусть его французы орденом какого-нибудь легиона наградят. Им же в голову этого не пришло.

У нас ЗМС давали за Олимпийские игры. Даже за чемпионат мира в наше время не присваивали. Такой был уровень, так планку поднимали. Считаю, это было правильно.

А в этом случае, считаю, чтобы получить ЗМС, надо пару раз выиграть чемпионат мира или Олимпиаду», – сказал Тихонов.