Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал травму Сафонова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о травме вратаря Матвея Сафонова.

У россиянина выявлен перелом левой кисти.

Он получил повреждение в выигранном финале Межконтинентального кубка, где отбил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии.

Сроки восстановления Сафонова – 3-4 недели.

«Это необъяснимо. Невероятно, но Матвей сам не понимает, как это произошло. Вероятно, после третьего пенальти, когда он сделал странное движение.

Даже с переломом Сафонов отразил еще два пенальти. Наверное, адреналин был настолько сильным, что он не чувствовал боли.

Такие футболисты показывают, что готовы на все ради команды. Именно такого настроя мы ожидаем от всех игроков «ПСЖ» – действующих и будущих», – заявил Энрике.