Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон отказался хвалить Матвея Сафонова за феерическую игру в финале Межконтинентального кубка.
- «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
- Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
- Его признали лучшим игроком матча.
- Матвей стал автором исторического достижения.
«Вообще никому ненужный турнир, четыре удара по центру. Великий вратарь!
Сафонов – это дырка. Мразь, а не человек. Который изменял беременной жене со стюардессой.
Его карма накажет еще, я уверен», – сказал Мэддисон во время прямой трансляции на платформе Kick.
