  • Главная
  • Новости
  • Илья Мэддисон прошелся по Сафонову: «Дырка и мразь, карма еще накажет его»

Илья Мэддисон прошелся по Сафонову: «Дырка и мразь, карма еще накажет его»

Вчера, 22:10
22

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон отказался хвалить Матвея Сафонова за феерическую игру в финале Межконтинентального кубка.

  • «ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.
  • Сафонов отразил 4 из 5 ударов.
  • Его признали лучшим игроком матча.
  • Матвей стал автором исторического достижения.

«Вообще никому ненужный турнир, четыре удара по центру. Великий вратарь!

Сафонов – это дырка. Мразь, а не человек. Который изменял беременной жене со стюардессой.

Его карма накажет еще, я уверен», – сказал Мэддисон во время прямой трансляции на платформе Kick.

Шалимов раскритиковал Энрике из-за слов про Сафонова
Реакция Губерниева на травму Сафонова
Нагучев заранее знал, что Сафонов сломал руку
Источник: Sport24
Межконтинентальный кубок Фламенго ПСЖ Сафонов Матвей
FWSPM
1766186622
ну в одном он прав бывшая обиделась крепко))
Ответить
IVANRUS777
1766189456
Какое вообще ему дело, когда и с кем там Сафонов изменял. Нашёлся судья. Это личная жизнь и наверняка он слышал версию только одной из сторон. Как то не по мужски вообще тявкать со стороны где то и лезть не в своё дело. Сам то он конечно святой. Может его бывших баб кому то сходить опросить, как там этот Медиссон себя вёл, хотя нет подождите...на него же всем по х.й
Ответить
k611
1766202566
Не суди и не судим будешь...
Ответить
опус 2
1766208507
Кто этот неумный человек ?
Ответить
Baggio1986
1766210058
Зачем сюда это вообще выкладывать???
Ответить
рылы
1766214608
понятия не имею, кто это, и чем знаменит. но один видос видел, который разнесли по всему интернету. типа его подписчик на стриме спросил, как ему так долго удаётся не вставать из-за компа, даже в туалет? на что этот мэдиссон сказал, что у него под столом ведро, в которое он сцыт. и зачем-то продемонстрировал это самое ведро до краёв. гы-гы!
Ответить
BANNIKOV1970
1766215191
Высер полупокера
Ответить
crf57
1766223510
В нашем мире главная МРАЗЬ это ты Мэдиссон и отныне тебя все будут звать МРАЗЬДИССОН!!
Ответить
crf57
1766223609
Админы! Почему вы публикуете комменты этого отморозка МРАЗЬДИССОНА!?
Ответить
АлексМак
1766227011
а кто дал право этому... здесь размещать свои гнилые высказывания и лезть в личную жизнь Матвея?
Ответить
  • Читайте нас: 