Илья Мэддисон прошелся по Сафонову: «Дырка и мразь, карма еще накажет его»

Известный блогер и болельщик «Динамо» Илья Мэддисон отказался хвалить Матвея Сафонова за феерическую игру в финале Межконтинентального кубка.

«ПСЖ» выиграл турнир, победив «Фламенго» в серии пенальти.

Сафонов отразил 4 из 5 ударов.

Его признали лучшим игроком матча.

Матвей стал автором исторического достижения.

«Вообще никому ненужный турнир, четыре удара по центру. Великий вратарь!

Сафонов – это дырка. Мразь, а не человек. Который изменял беременной жене со стюардессой.

Его карма накажет еще, я уверен», – сказал Мэддисон во время прямой трансляции на платформе Kick.