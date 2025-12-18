Опубликовано фото шпаргалки, которая помогла Сафонову выиграть серию пенальти против «Фламенго»

Появилось фото шпаргалки, которой пользовался вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в серии пенальти финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Информация по каждому бьющему «Фламенго» была спрятана в полотенце. Сафонов смотрел в шпаргалку перед каждым ударом.

В итоге россиянин отбил четыре удара подряд (из пяти).

Сафонов был признан лучшим игроком матча.

Матвей провел 4 матча в основе подряд.

«ПСЖ» выиграл 6-й трофей за год после успехов в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Фото, видео: Мохамед Эльхосари