  Опубликовано фото шпаргалки, которая помогла Сафонову выиграть серию пенальти против «Фламенго»

Опубликовано фото шпаргалки, которая помогла Сафонову выиграть серию пенальти против «Фламенго»

Сегодня, 15:05
5

Появилось фото шпаргалки, которой пользовался вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в серии пенальти финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Информация по каждому бьющему «Фламенго» была спрятана в полотенце. Сафонов смотрел в шпаргалку перед каждым ударом.

В итоге россиянин отбил четыре удара подряд (из пяти).

  • Сафонов был признан лучшим игроком матча.
  • Матвей провел 4 матча в основе подряд.
  • «ПСЖ» выиграл 6-й трофей за год после успехов в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции, Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Фото, видео: Мохамед Эльхосари

Еще по теме:
Только один футболист «ПСЖ» не стал качать Сафонова после выигранной серии пенальти
Министр Дегтярев отреагировал на феерию Сафонова
Мостовой – об ударах «Фламенго» с пенальти по воротам Сафонова: «Даже беременная отобьет» 4
Источник: «Бомбардир»
Межконтинентальный кубок Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1766062773
а почему нет инфы, в какой угол бьют? причём тут, с какой ноги бьют - это как-то помогает, что ли?
Ответить
biber.ru
1766062913
Футбольный шпионаж часть большого футбола.
Ответить
Plyash
1766063421
Запрет шпаргалок не прописан ни в одном футбольном талмуде , ни в одном параграфе . Так что завяньте . А технику и нюх игрока никто ещё не отменял .
Ответить
Интерес
1766066411
Эту же "портянку" ему показывал "мужик в трениках", очевидно-тренер по вратарям, ещё перед жеребьёвкой пенальти, на лавке.Это было понятно, и ничего удивительного, или запретного, в этом нет.
Ответить
